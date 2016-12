Crédit Photo - Montage @DanyMasson / Ça fait un an .. AML

Ça fait juste un an. J'étais dans la voiture à Warnant - Dreye. Je venais de déposer Naïm au Patro. La musique de la radio s'interrompit. Place aux infos avec un "Flash - Info" durant lequel, disait la journaliste, on reviendrait plus tard.

Anne - Marie Lizin est décédée, à Huy, sa ville.

Ça fait juste un an que tu manques à tous ceux et celles qui t'aimaient. Michel bien sure. Tiens, tu sais, il sera sur les listes électorales.

A Jean - Claude qui poste des photos de toi, de vous, de ceux et celles que vous côtoyiez et qui étaient de votre cercle. Celui des amis de toujours.

A Arlette qui tenait la boutique des agendas, des contacts, des Emails, qui était de tes confidences, si proche, si secrète, si discrète. Si nécessaire à ta carrière, ta vie, ta liberté.

Tu manques à tant de gens, de proches comme Grégory, qui a repris le flambeau. Pour Huy, Pour Toi, Pour Lui et Pour tant d'autres qui ont Anne - Marie en mémoire.

Ça fait juste un an que la terre ne tourne pas plus rond que pendant que tu étais autour d'elle, à la parcourir d'Est en ouest, du Sud au Nord. Le monde tourne mal et tu lui manques aussi.

Ça fait juste un an que tu manques à la Politique, ici et ailleurs. Une autre femme politique a subit aussi les ukases de ses pères et des médias bien entendu qui n'attendaient que çà.

Il s'agit tu t'en doutes bien de "Madame NON" comme on l'appelait au nord du pays. Oui, c'est bien de Joëlle Milquet et son CDH dont on se demande s'il résistera encore longtemps. Mais elle est têtue.

Ça fait un an que tes facéties, tes petites phrases, tes grandes rencontres, tes négociations avec les grands de ce monde, tes questions dérangeantes, que tes outrances, et ton air de Madame Sans Gène manquent à un monde politique de plus en plus uniforme, de plus en plus plat. Avec des idées qui tournent et qui retournent ce qui donne que les hommes en ont des idées de plus en plus courbes.

Pas comme toi. Toi, tu y allais franco. Tu bousculais tous azimuts. Il n'y avait pas de frontières dans ta pensée politique et tout t'intéressait.

Ça fait un an que tu manques à Huy, à la région, à la Meuse, aux rues éclairées le soir par des lanternes qui nous rappellent à ton bon souvenir.

Ça fait un an et tu sais, Alexis Housiaux a passé la main très rapidement après ton départ. C'est le fils de Robert, c'est Christophe qui a l'écharpe que tu as portée tant d'année et porté Huy à l'universel.

Huy à l'universel, En Afrique, aux Etats Unis, au Tibet et en Chine, en Russie et en Ukraine, dans les prisons de Guantanamo, sur les rives de l'Hudson non loin de Manhattan, et le long du Potomac qui rafraîchit les berges non loin des Nations Unies. A Paris, la ville dans laquelle tu manques avec tes idées aux associations de femmes, mais aussi des cercles de réflexions sur des sujets aussi dévers que la Criminalité et le profilage, sur des questions d'éthiques et du droit des enfants et de l'égalité des chances. Tu savais de quoi tu parlais lorsque tu abordais ce thème d'égalité et de chance.

Ça fait un an que Collette a écrit des phrases profondes sur toi, ta vie, ton intelligence. Et la bêtise des autres qui n'ont pas sus ou voulus profiter de ton entre gens, de tes connexions Persiques, Arabes et que sais je encore ? Afghanes. Quel hommage rendu par une femme à une autre femme.

Ça fait un an que lorsque je vais à Liège, je veux aller sur la Passerelle "La belle Liégeoise" en hommage à Théroigne de Méricourt, que tu a invité la première à connaître d'avantage. Tu écrivis même ton admiration à cette femme hors du commun qui inspira ta vie aussi.

Ça fait une année que tu nous manques à tous et toutes. Même à ceux et celles qui te décriaient, parce qu'avec toi c'était moins terne, c'était moins plat. Il y a comme une impression de vide sans toi.

Je te dis bonjour et je remercie Dieu de me donner à voir la nuit s'estomper pour laisser apparaitre le jour, alors que c'est pleine Lune justement. Je vais préparer le petit déjeuner des enfants. Ils iront à l'école.

Je vais écrire probablement encore des fadaises, des sottises sentimentales avec des fautes d'orthographe sur les pages comme des fleurs sauvages dans un jardin mal entretenu. Le tiens lui, était très bien entretenu. Avec des fleurs vivaces, des arbres centenaires, et La Poterie à vue d'oeil. Ou presque.

Ah, sais tu qu'aujourd'hui, Chuck Berry à 95 ans ? Le Premier Ministre a lu hier, le discours Gouvernemental de la NV-A. Pas le sien, non. Il a été hué. Ca ne doit pas trop t'étonner non plus.

Ça fait un an, que pas un jour, je ne me dis,

"Putain, comme ça va la vie, une radio un samedi

qui t'annonce ce à quoi tu ne t'attends pas et PFit !"

Belle et Bonne Journée (à Toi)

Belle(s) et Bonne(s) Lecture(s)

Aussi