La toile cybernétique s'enrichit d'un artiste et de son monde

Le monde Multimédia de Sébastien Maitre est sur la toile. Après les écrans blancs dans les salles obscures, les planches dessinées par Kash dans la BD Mbote Kinshasa, les bacs de DVD et de la distribution dématérialisée, voici "Debout Kinshasa " le Site !

Debout Kinshasa : le Site

Photo officielle d'accueil du site : d'un clic vous accédez au Monde de Sébastien Maitre.

Un site convivial ou il fait bon Surfer

Les onglets : l'accueil çà va de soi, et puis, le lien vers "Le Film" et son synopsis, un onglet ludique "Série documentaire Les Petits Métiers de Kinshasa", GENIAL... j'adooore l'onglet de la Bande Dessinée Mbote Kinshasa, l'onglet "Musique" avec de grands noms Aurélien Marini, chez qui d'autres grands sont passés dans ses studios, mais aussi un jeune Ingénieur du Son du cru, issu des KINPHONIK, groupe vocal très connu à Kinshasa, Loïc BAVUIDI, un Ténor Aris BOWA, issu de Notre Dame de la Grace, qui fait partie aussi des KINPHONIK. Et ce n'est pas tout, Francis BAMBA, Chef de Choeur et des Coeurs reconnu par ses pairs comme le dit Sébastien Maitre, tant son éclectisme et ses adaptations sont devenus au fil du temps des références en R.D.C. Et, Ulysse Mbenzu Contre Ténor, Karl Mbaku, guitariste. Tous participent à la bande Son du film. Vous pouvez les pré - écouter.

Viennent ensuite, les liens et onglets des "Produits Dérivés" avec l'Affiche à télécharger, l'extrait musical de la bande sonore de Debout Kinshasa, la BD, Mbote Kinshasa, le DVD. Enfin, l'onglet des nez fins dirons nous, "Partenaires", sans oublier "Contact(s)".

Le tout propose des sites de Sharing ou de partage(s) si vous préférez, Facebook, Twitter, Viméo, Email et contact(s). Ne vous privez pas. Partagez vos émotions ainsi que vos impressions. Dites ce que vous pensez de ce projet. Vous qui connaissez Kinshasa. Vous qui découvrez un monde nouveau, ou vu par un prisme peu commun à cette ville ou à cette région d'Afrique.

Le film,

Sans gommer "les" ou "des" réalités de la vie quotidienne. Au contraire, il s'agit d'une immersion dans la vie de tout les jours, traitée avec humour. Une comédie douce-amour qui traite d'un sujet profond. L'humour c'est bien connu rend plus facile l'accès aux sujets quelquefois sérieux. L'humour peut agir comme un révélateur de la société au travers de ce grand miroir culturel qu'est le cinéma. Lorsque le sujet est maîtrisé, et que l'humain et sa joie de vivre passent en premier.

Et puis, l'humour sans intelligence n'est pas possible. C'est un peux comme l'amour sans imagination. J'emprunte ces derniers mots de l'amour à Jacques Mercier qui publiait ce matin un petit mot gentil à ceux qui le suivent. Comme chaque matin.

L'Amour sans imagination disais-je ça n'a pas de gout.

Le maître des lieux ne manque pas de cette intelligence et de cette imagination, avec sa tête aux cheveux aux boucles en batailles rangées et arrangées, n'est pas régisseur et réalisateur qui veut. N'est - ce pas ?

En conclusion

Un site à visiter sans hésitation ni modération. C'est un bon cru. Comme ce bon vin âgé qui vient d'être tiré de son fut en chêne, ou un bon Single Malt à vous faire chanter les papilles, un Rhum des Caraïbes qui vous fait voyager. C'est la passion qui débordante d'un homme pour son projet et pour cet Article 15 dont tout le monde parle, mais en sait si peux.

Belle et Bonne Journée

Belle(s) et Bonne(s) Lecture(s)

Aussi