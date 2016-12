Primaires : François Fillon en marche

La Droite Libérale décomplexée et ses conséquances

Ça ne sera possible qu'avec une Gauche Complexée, démobilisée, aveuglée par les sarcasmes

anti Présidentiels, par ce mauvais vaudeville organisé et planifié par tout le monde sans autre

indignation que celle de quelques artistes, et personnes de la Culture qui s'offusquent et nous

disent. Assez ! Stop !

4 Millions de personnes ont voté démocratiquement, hier en France pour la suppression de

500 000 emplois publiques, pour une France Libérale dure. Pour une fracture Sociale qui

va aller en se durcissant. C'est le choix. C'est un choix. Les élections de 2017 sont lancées.

Ils ont voté et ils étaient nombreux, plus de 4 millions de votants, de Droite et du Centre,

peut être même aussi d'ailleurs.

Nicolas Sarkozy tire les leçons et se prononce pour son Ex- Premier Ministre. L'écoutant ce soir à la Télé, je n'ai pu m'empêcher de penser à Vladimir Poutine et à son Premier Ministre, "Un jour, l'un, un jour l'autre."

Sauf, qu'en France c'est 10% du corps électoral, 10% du peuple en âge de voter qui a fait

son choix, hier. Ce n'est pas encore la France.

Résultats à 11,45 heures ce 21 novembre 2016 :

Qui payera la note ?

Via la T.V.A. entre autres, les ménages vont alléger les impôts des Sociétés,

augmenter les bénéfices. Chèque en blanc. Rien ne garantit la Relance, ni l'

emploi en hausse.

Le Panier de la Ménagère coutera plus cher, il subsistera les Sociétés. 1%

avec Alain Jupe, 2% avec François Fillon. D'un côté + 6 milliers de recettes,

de l'autre 16 milliards d'euros.

La Démocratie telle que nous la connaissons est en danger. Des amitiés troubles

le F.N. lorgnant vers François Fillon, mais aussi les Ultras "La Marche Pour Tous"

Mobilisation pour le Second Tour

Les Etats - Majors, mais aussi les gens, chez eux, ont fait ou vont faire des

choix.

Le Libéralisme pure et dure vient de gagner la première manche. Le Second

Tour démocratique se prépare.

S'il y a un choix entre deux personnes à Droite qui vont briguer les suffrages

pour incarner, cette Droite recomposée et la France.

Un Vote Ultra Libéral

Il est difficile de dire ce soir qui sera l'homme choisit. Difficile, pour différentes

- Le programme : Les programmes ont été expliqué dans la cacophonie de débats

à Sept, ou dans des meetings quelquefois vindicatifs, dans lesquels les effets de la

surenchère ont prédominé le fond et l'analyse.

- Il faut batte la Gauche : Leitmotiv des sept candidats. Et de faire passer, quitte à

grossir le trait quand ce n'est pas mentir, sur l'état de la France, sur un Président

à l'Ouest des français. Complètement déconnecté à les entendre.

- Les Hommes : Il est évident aussi que le charisme, celui qui va séduire et plaire

à la masse des électeurs va prendre une sérieuse option.

- Renouveau : Avec qui ? Avec Quoi ? La Droite est entrain de faire croire que la `

France va redevenir Grande, forte et respectée grâce à eux.

A les entendre, c'est comme s'ils étaient aux affaires depuis hier. Qu'ils n'ont jamais

pris part aux décisions. Et q'avec eux seulement EUX, c'est le renouveau.

"On va faire du neuf avec du vieux ou de l'ancien, c'est très tendance"

Une Primaire pour l'Austérité

La Droite Libérale vient de voter. La Gauche va devoir et à le devoir se se mobiliser.

Le choix poser hier, par 10 % des personnes en âges de voter, est un choix dure, un

choix aux valeurs différentes de celles prônées et défendues par la Gauche.

Pour la Gauche, il n'est pas de meilleur ou moins bon candidat. Devant elle, il y a une

vison de la France, une vison économique, sociale, culturelle, écologique, basées sur

sur d'autres valeurs. Alain Juppé ou François Fillon, ce sera une politique de Droite

qui laissera d' avantage encore de personnes et des familles sur la côté de la Route

Qui raidira les clivages entre français. Sans parler encore de ce que va faire en face

des deux camps majoritairement plébiscités, le F.N.

Un Front National qui a fait et va continuer de faire planer son ombre sur les débats

d'entre deux Tours.

Attendons et Stoppons de nous auto-mutiler

Attendons le résultat de cette élection. Attendons les éclaircissements via les programmes

chiffrons les. Défendons nos idées.

Stoppons de nous auto flageller à Gauche. En outre, en arrêtant de se laisser prendre au jeux

de ce Président, niais, de ce Président mou, de ce Président déconnecté.

Le vote qui met en position de favori, Monsieur François Fillon est à prendre avec sérieux

tout en relativisant.

Le 1.777.000 et quelques voix représentent (en reprenant le Taux de participation record

de 2012) 37 Millions de votants pour 46 millions d'inscrits. Ce chiffre représente donc

moins de 5 %, exactement 4,8 % des votes de 2012.

Une Victoire de la Droite ou des Extrêmes

